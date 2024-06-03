Чи буде Зеленський на важливому саміті G7 в Італії: в ОП відповіли

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті G7, який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону у понеділок, 3 червня.

"Не можу підтвердити, ані спростувати, що президент візьме участь саме фізично в саміті G7, але в будь-якому випадку його участь там буде - чи онлайн, чи фізично, це безсумнівно", - зазначив він.

За словами Никифорова, під час саміту Україна підійматиме ключові теми, зокрема про посилення ППО та поставки винищувачів F-16.

"G7 - це наші основні партнери, ми будемо говорити з ними про ключові теми в наших відносинах як з G7, так і в двосторонніх форматах. Зокрема зі США, нашим основним оборонним партнером, будемо говорити про подальше нарощення оборонної підтримки, подальший розвиток коаліції винищувачів, кроки, які потрібні нам, щоб пришвидшити постачання F-16 до України. Будемо говорити про ППО - найбільш болюча тема зараз для України, як для фронту, так і мирних міст", - додав речник Зеленського.

Офіс президента, як наголосив Никифоров, очікують "ключових рішень" від основних партнерів G7.

Нагадаємо, раніше італійське ЗМІ ansa повідомляла, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у липні 2024 року.

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