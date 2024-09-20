Чи буде зв'язок під час блекаутів: міністр Федоров зустрівся з представниками мобільних операторів

В умовах війни Україна стикається з унікальними викликами у сфері телекому.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з керівниками "Київстар", "Водафон" та "Лайфселл", щоб обговорити стан мобільного звʼязку, підготовку до осінньо-зимового періоду та можливих тривалих знеструмлень.

Про це глава Мінцифри повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Навіть попри відсутність світла має бути можливість викликати швидку чи поліцію або зателефонувати рідним. Періодичні знеструмлення впливають на роботу мобільних мереж та якість інтернету, оскільки робота базових станцій операторів напряму залежить від електропостачання", – зазначив міністр.

Він додав, що українські оператори мобільного зв'язку вже почали виконувати нові стандарти від НЦУ. Зокрема вони активно закуповують та встановлюють генератори та акумуляторні батареї для забезпечення безперебійної роботи обладнання, а також замінюють складники телеком-інфраструктури.

"Зі свого боку [Мінцифри – ред.], прибираємо бюрократію, щоб усі рішення ухвалювали максимально швидко. Також у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність за їх невиконання", – розповів Федоров.

На зустрічі також обговорювались "основні виклики", з якими мобільні оператори стикаються під час виконання вимог НЦУ: регуляторні питання, логістика, постачання генераторів та їх встановлення. Федоров зазначив, що відомство разом з операторами продовжить працювати над розв’язанням цих проблем, серед яких і забезпечення звʼязком прифронтових територій.

"Україна стикається з унікальними викликами у сфері телекому, і кожен крок операторів — це важливий досвід для світу щодо забезпечення безперебійного зв’язку в кризових умовах", – наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, мобільних операторів хочуть штрафувати через поганий зв’язок під час відключень світла. Комітет ВР з питань цифрової трансформації рекомендував розглянути законопроєкт, який стимулюватиме операторів зв’язку встановлювати альтернативні джерела живлення.

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