Чи будуть блекаути взимку: міністр нагадав, хто лякав українців “віяловими відключеннями”

До можливого відключення електроенергії в Україні можуть призвести такі удари російських терористів, які призведуть до суттєвих пошкоджень енергосистеми. До всього іншого українські енергетики готові.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

"Важко оцінити не стільки рівень атак, а скільки рівень впливу тих атак на роботу енергосистеми, тобто рівень пошкоджень. Тому, безумовно, це єдина причина, яка може суттєво вплинути на роботу енергосистеми. А з точки зору всього іншого – ми готові”, - запевнив він.

Також читайте Атаки РФ по енергооб'єктах: Зеленський зробив важливу заяву

Міністр також нагадав, що навіть влітку було дуже багато було спекуляцій стосовно "віялових відключень". За його словами, такі "лякалки" для українців поширювалися “не без участі російських медіа-компаній".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України заявив, що, окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від атак Росії.

Читайте також: