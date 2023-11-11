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Чи будуть блекаути взимку: міністр нагадав, хто лякав українців “віяловими відключеннями”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Чи будуть блекаути взимку: міністр нагадав, хто лякав українців “віяловими відключеннями”

Фото: Associated Press

Існує єдина причина можливих відключень електроенергії в Україні.

До можливого відключення електроенергії в Україні можуть призвести такі удари російських терористів, які призведуть до суттєвих пошкоджень енергосистеми. До всього іншого українські енергетики готові.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

"Важко оцінити не стільки рівень атак, а скільки рівень впливу тих атак на роботу енергосистеми, тобто рівень пошкоджень. Тому, безумовно, це єдина причина, яка може суттєво вплинути на роботу енергосистеми. А з точки зору всього іншого – ми готові”, - запевнив він.

Міністр також нагадав, що навіть влітку було дуже багато було спекуляцій стосовно "віялових відключень". За його словами, такі "лякалки" для українців поширювалися “не без участі російських медіа-компаній".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України заявив, що, окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від атак Росії. 

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Дата публікації
Перегляди
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