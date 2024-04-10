Чи будуть депортувати чоловіків із закордону: у комітеті з нацбезпеки поставили крапку

Надання консульських послуг для військовозобов'язаних за кордоном буде відбуватися одночасною із актуалізацією даних.

Жодної депортації військовозобов'язаних чоловіків із закордону не буде.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) наголосила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представниця партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони", - запевнила вона.

Вона пояснила, що оформлення консульських послуг військовозобов’язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів (ВОК) необхідне лише для військового обліку МО.

"Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60-ти днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном", – зазначила Фріз.

Нагадаємо, за словами народних депутатів у середу, 10 квітня, Рада розглядатиме законопроєкт про мобілізацію.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про норми, які були підтримані комітетом у мобілізаційному законопроєкті.

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