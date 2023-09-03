Чи будуть довготривалі канікули в школах: у Міносвіти пояснили, від чого це залежить

Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року.
Чи будуть в Україні довготривалі канікули - залежить від ситуації в енергетиці.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.
"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули", - наголосив він, додавши, що Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року, а за освітній процес відповідає керівництво школи.
Раніше у МОН відповіли, чи відправлять учнів цього року на дистанційку.
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