Чи будуть довготривалі канікули в школах: у Міносвіти пояснили, від чого це залежить

Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року.

Чи будуть в Україні довготривалі канікули - залежить від ситуації в енергетиці.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.

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"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули", - наголосив він, додавши, що Міністерство освіти і науки визначає тільки початок і кінець навчального року, а за освітній процес відповідає керівництво школи.

Раніше у МОН відповіли, чи відправлять учнів цього року на дистанційку.

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