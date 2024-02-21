Чи будуть електронні повістки в новому застосунку Міноборони: у Умєрова відповіли

Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде. Його користувачами будуть люди, які вже служать на фронті.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Армія+" – це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", – пояснила вона.

Водночас, за її словами, Міноборони працює зараз над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри й намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних.

"Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко", – підсумувала вона.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск в Україні застосунку для військових.

Читайте також: