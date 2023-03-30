Чи будуть католики та православні всього світу разом святкувати Великодень: відповів Шевчук

Українська греко-католицька церква поки що не збирається змінювати свої традиції, пов'язані з місячним календарем, оскільки "нерухомі" свята ще не були реформовані.
УГКЦ поки що не планує змінювати традиції, пов’язані зі святкуванням "нерухомих" свят.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" розповів глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Він зазначив, що поки що УГКЦ не збирається змінювати свої традиції, пов'язані з місячним календарем, оскільки "нерухомі" свята ще не були реформовані.
Однак, Шевчук висловив надію, що католики та православний світ продовжать працювати над створенням спільної пасхалії, щоб святкувати разом не лише Різдво, а й Пасху у всьому світі.
Нагадаємо, що у Києво-Печерській Лаврі в четвер, 30 березня, знову зібралися прихильники московської церкви.
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