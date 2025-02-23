Чи будуть критичні наслідки в Україні без допомоги США: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський відповів, чи будуть критичні наслідки в Україні без допомоги Сполучених Штатів Америки.

На пресконференції "Україна. Рік 2025" він зазначив, що Україна розраховує, що допомога США не зупиниться.

Водночас, за його словами, якщо це станеться, Україна втратить 20% від усієї допомоги.

“Критичні наслідки? Ну уявіть собі, що на 20% стало менше допомоги. Робіть висновки. Тому я і сказав, що ми розраховуємо, що вона не зупиниться. Друге, ми проговорюємо з новою моделлю щодо збільшення з боку Європи і щодо окремого фінансування, окремого збільшення фінансування Європою нашого внутрішнього виробництва. Ось так на це дивимося. Ну і проводимо деякі перемовини з різними представниками не Європи. Ми проводимо щодо посилення України і можливості придбання серйозних пакетів зброї. Там є хороший результат, на мою думку”, – розповів Зеленський.

Раніше Зеленський назвав загрозу, яку становить участь Північної Кореї у війні.

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