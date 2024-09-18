Чи будуть мобілізовувати хлопців 18-25 років: нардепи розійшлися у думках

За словами нардепа Федієнка, є домовленість (очевидно, усна) з ТЦК, щоб не мобілізовувати військовозобов'язаних 18-25 років, які були обмежено придатними. Нардеп Гончаренко стверджує, що їх все одно мобілізують.

ТЦК вже отримали наказ від Міноборони не мобілізувати хлопців 18-25 років, які мали статус військовозобов'язаних і були визнані обмежено придатними до військової служби.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в ефірі Новини.LIVE.

Цей наказ повинен діяти до ухвалення законопроєкту про заборону мобілізувати молодших від 25 років. Поки що цей документ не ухвалили. За словами Федієнка, парламентський безпековий комітет підтримав законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків 18-25 років.

"Закон – це довга історія. Поки проголосують, поки підпише президент. Але вже зараз, наскільки я знаю, є домовленість з Міністерством оборони про наказ до ТЦК, щоб не мобілізовувати тих військовозобов'язаних, які мали вік від 18 до 25 років і які були на час військового стану обмежено придатними", – каже нардеп.

Мобілізація такої категорії осіб можлива лише у добровільному порядку.

Водночас, інший депутат Олексій Гончаренко спростував заяву свого колеги і стверджує, що ТЦК, як і раніше мобілізовує хлопців 18-25 років, що мають статус не призовників, а військовозобов'язаних.

"Нардеп Федієнко напевно не дуже розуміє як працює Міноборони. Але "ТЦК вже отримали наказ" – це не в телефоному режимі, це мають зробити наказ і надіслати його на Сухопутні війська і далі на ОК і далі на всі ТЦК. Сказати по телевізору "не мобілізуєм" – не працює. Армія – єдина, напевно, структура в державі, в якій політична воля не працює. Немає папірця – немає роботи. Тому не потрібно розповідати і заспокоювати людей. Це – неправда. Поки ми не побачили наказ Міноборони – доти мобілізація людей до 25-ти років буде тривати", – різко заявив Гончаренко.

Мобілізація "обмежено придатних" до 25 років: що відомо про юридичну колізію

Нагадаємо, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників". Проте з "обмежено придатними", які молодші за 25 років, вийшла колізія.

Чоловіки до 25 років, які і не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобо'язані, а не призовники, також підлягають мобілізації.

Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Отже щодо них не діє норма про "мобілізацію з 25 років".

Як приклад, можна навести недавній інцидент на Закарпатті. В Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК своєю чергою пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

У Генштабі заявили, що не підтримують зміни в законодавстві, які б розв’язали юридичну колізію, коли чоловіків до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час, зараз можуть мобілізувати.

Раніше ексомбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати.

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