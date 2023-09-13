Чи будуть піднімати ціни на газ, тепло та гарячу воду під час опалювального сезону: відповіли в уряді

Зберігати тарифи незмінними дозволить пільгова ціна на газ для постачальників тепла, пояснили у Кабміні.

В уряді запевняють, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону 2023-2024 року.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 12 вересня.

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Як він пояснив, зберігати тарифи незмінними дозволить пільгова ціна на газ для постачальників тепла.

"Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи", - зазначив він.

Він нагадав, що зараз триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані.

Як повідомляли раніше, у Міненерго надали прогноз щодо проходження опалювального сезону в Україні.

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