Чи будуть повістки в телефоні: у ВР обіцяють змінити скандальні норми щодо е-кабінету призовника

Нардеп наголосив, що норми про обов'язкову реєстрацію всіх військовозобов'язаних в електронному кабінеті планують змінити.

У Верховній Раді обіцяють змінити скандальні норми про електронний кабінет військовозобов'язаних.

Про це в ефірі телемарафону заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Електронний кабінет буде, але питання в тому, що він не буде, як можливо сприймають громадяни... Будуть різні механізми оповіщення громадян України. Електронний кабінет взагалі потрібен для того, щоб в подальшому запрацював сертифікат захисника. Ми ж багато кажемо про те, що, наприклад, ТЦК достатньо некоректно себе веде, коли намагається силовим методом... мобілізувати громадян", – сказав Федієнко.

Також нардеп переконаний, що за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаним наприклад, легше буде доводити ТЦК про наявність відстрочки, бронювання тощо. В електронному кабінеті все це буде відображатися і максимально буде прибраний корупційний фактор.

Він навів приклад, що коли в громадянина є троє неповнолітніх дітей, або він є опікуном людини 1-2-ї групи, то в електронному кабінеті буде відповідна відмітка.

"Дивиться, електронний кабінет, в першу чергу, створюється не для того, щоб роздавати повістки, а в першу чергу... щоб максимально мінімізувати", – каже Федієнко.

Нардеп наголосив, що норми про обов'язкову реєстрацію всіх військовозобов'язаних в електронному кабінеті планують змінити.

"Те, що зараз є – це не те, що буде проголосовано в другому читанні… Я впевнений, що багато речей, наприклад, що стосується того, що громадянин України повинен обов’язково отримати собі кабінет, буде змінено", – підсумував він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

Сьогодні, 7 лютого, Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

ТСН.ua розбирався, чи є новий варіант документа справедливим, які норми викликають обурення в українців та чому його називають "совковим"

Зокрема, чоловіків планують зобов'язати реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов'язаного. Повістки можуть приходити й у електронний кабінет призовника.

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