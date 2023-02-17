Повістки в "Дії": у Мінцифри розповіли, що чекає на військовозобов'язаних українців

У Мінцифри розповіли, чи приходитимуть у "Дії" повістки для військовозобов'язаних українців.

Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Цифрових військових квитків для українців призовного віку також поки не буде.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (що стосуються військових - ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - розповів Федоров.

За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони працюють над удосконаленням цифрового посвідчення ветерана і можливістю отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Ще один проєкт, який стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК). Цифровізація ВЛК покликана позбутися жахливої бюрократії.

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - пояснив Федоров.

Міністр додав, що наразі триває активна робота, щоб у проєкті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі півроку.

Нагадаємо, загальна мобілізація в Україні триває від лютого 2022 року. Наразі військові можуть видавати повістки в публічних місцях населених пунктів. В ЗСУ відповіли, чому так відбувається та чи правда, що чоловіків доправляють на передову одразу після медкомісії у військкоматі.

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