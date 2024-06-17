Чи будуть штрафи за порушення військового обліку в "Дії": відповіли у Мінцифри

Для того, щоб оплачувати штрафи в "Дії", має бути окреме регулювання від Кабміну.

У "Дію" не будуть приходити штрафи за порушення військового обліку. Водночас у Мінцифри не виключають такої ймовірності у подальшому.

Про це повідомили OBOZ.UA в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

"Наразі в прийнятій Кабміном постанові № 693 не йдеться про те, що штрафи за порушення військового обліку надходитимуть до застосунку "Дія"... Для цього (можливості оплачувати штрафи в "Дії" - ред.) має бути окреме регулювання, а його немає", – наголосили в Мінцифри.

Тим часом аналітики наголошують, що зміни дозволять інтегрувати в систему держпослуг банківські системи для сплати штрафів за адміністративні правопорушення, включаючи порушення військового обліку.

Видання нагадує, що раніше Кабмін після ухвалення законопроєкту про заочні штрафи № 10379 спростив процедуру притягнення до адміністративної відповідальності порушення військового обліку. Таким чином вони запровадити заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та блокування рахунків порушників.

"Зміни значно спростять процедуру притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, що дозволить оперативніше реагувати на порушення", – зазначив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.