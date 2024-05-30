Не оновили свої дані: чи будуть штрафувати військовозобов'язаних жінок

Військовозобов'язаних жінок також будуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані протягом 60 днів - від моменту набрання чинності закону про мобілізацію. Сума штрафу від 17 до 25,5 тис. грн.

Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков в інтерв’ю виданню Telegraf.

"Їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - наголосив Волков.

Представник ТЦК запевнив, що наразі в Україні мобілізують жінок лише тоді, коли вони висловили бажання.

"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", - сказав Волков.

Військовозобов’язаним жінкам, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, слід пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, на військовий облік треба стати жінкам, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Читайте також: