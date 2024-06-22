Чи будуть тривалі відключення світла взимку: в Міненерго розповіли про ситуацію 

В Міненерго повідомили, що частину критичного обладнання вже вдалося відновити, але прогнози на зиму робити зарано.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук вважає, що наразі зарано робити прогнози щодо відключень світла в Україні в осінньо-зимовий період. Адже ситуація в енергосистемі може змінюватися щодня.

Про це посадовиця розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона підкреслила, що говорити про будь-які обмеження взимку недоречно. За словами Гринчук, енергетикам вже вдалося відновити частину критичного для системи обладнання. Зараз триває підготовка усіх об'єктів енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

"У нас іде й ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, але зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки зарано. Але звичайно ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки", – зауважила Світлана Гринчук.

Нагадаємо, через нічні удари в Україні змінили графіки відключення світла 22 червня. Обмеження розпочалися раніше на дві години.

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