Чи будуть у "Дії" сервіси, пов’язані з мобілізацією: Федоров дав чітку відповідь

Наразі немає закону про повістки в будь-якій електронній системі, потрібно дивитися, в якому форматі буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію, і після цього вже вибудовувати комунікацію із суспільством, зазначив Михайло Федоров.

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, якої цифровізації варто очікувати в питанні виклику до ТЦК.

Про це Федоров сказав в інтерв’ю для "Ремовська Інтерв’ю" на "Суспільному".

"Військкомати мають реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Багато залежить від закону про мобілізацію. Які норми в ньому залишаться? Чи буде верифікація даних 60 днів? Чи залишаться електронні засоби тощо. Від цього залежатиме, як саме буде відбуватися верифікація даних військовозобов’язаних та як верифіковувати інформацію, яку вже містить реєстр", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи не висловлював президент побажання, що повістки було б доречно надсилати в електронному форматі, Федоров зазначив, що йшлося про те, щоб реєстр був якісним, щоб не було випадків, коли є люди поза його радарами.

"Тобто йдеться про якісні дані, на базі яких можна ухвалювати управлінські рішення про мобілізацію: скільки людей, в яких регіонах, які професії. А далі, з огляду на закон, ухвалюватимуться рішення: як люди будуть отримувати повістки, як будуть надавати інформацію про себе. Я не хочу говорити про можливі сценарії, бо закон ще готується до другого читання. Єдине, можу запевнити ще раз, що в "Дії" не планується надсилати повістки. Там не буде сервісів, які пов’язані з мобілізацією – в якому б форматі Рада не ухвалила законопроєкт", – пояснив він.

2021 року Федоров планував проєкт Military ID – електронний кабінет військовозобов’язаних. Це те, чого ми частково очікуємо від електронного кабінету призовника, який фігурує в новому законопроєкті. Тоді йшлося, що це буде в "Дії". Але зараз, за словами міністра, багато чого змінилося.

"Повномасштабна війна, військових стало набагато більше, і тепер це має вигляд окремого проєкту, що потребує власної інфраструктури. В Міноборони вже є спроможність розвивати подібні проєкти", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, що саме це буде – новий застосунок чи сайт, Федоров зауважив, що буде коректно, якщо в Міноборони, як власники цієї системи, почнуть першими говорити про проєкт. Але загалом там нічого нового або складного.

Федоров також пояснив, що змусить людей користуватися новим застосунком або сайтом і де з’явиться електронний кабінет призовника.

"Філософія цифрової держави, яку ми будуємо, пов’язана з тим, щоб сервіси будувалися навколо споживацької поведінки користувача. "Дія" – це про цивільні послуги. Якщо говоримо про військового або військовозобов’язаного, це взагалі інша споживацька культура. Це про ситуаційну обізнаність, про рапорти, про певні документи. Власне, в "Дії" довелося б робити окремий профіль для військовослужбовців, а воєнний проєкт завжди буде під високим навантаженням, атаками. Там інші процедури доступу до інформації, забезпечення її безпеки. Логічніше це виокремити в окрему інфраструктуру", – сказав міністр.

Йдеться більше про етап, коли цим застосунком чи сайтом користуватимуться люди, які вже стали військовими. Але найбільша інтрига стосується тих, хто може потенційно отримати там повістку.

У зв'язку з цим Федоров пояснив, що наразі все, що дизайниться, стосується вже наявних послуг, сервісів, потреб військових і військовозобов’язаних. Він додав, що поки немає закону про повістки в будь-якій електронній системі.

"Потрібно дивитися, в якому форматі буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію, і після цього вже вибудовувати комунікацію з суспільством. Все повинно бути відкрито, щоб не було жодних зловживань. Там є мільйон нюансів, про які я навіть не хочу зараз говорити, щоб не наробити хвилю хайпу. Станом на сьогодні проєктується інформаційна система, де військові зможуть отримувати послуги, і майбутній закон на це не впливає. Які послуги й сервіси? Яка це буде система? Відповіді на ці запитання будуть пізніше", – резюмував міністр.

Нагадаємо, в "Дії" з'являться вісім нових послуг.

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