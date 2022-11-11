Чи будуть у Херсоні вуличні бої: журналіст розповів про ситуацію в місті

До Херсону увійшли україські розвідники, у місті люди вже вивішують без перепон українську символіку, тож, ймвірно, вуличних боїв із окупантами не буде.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"Поки що якихось боїв у місті не було і з урахуванням того, що в місто зайшли розвідувальні загони і вони пересуваються без боїв, то, ймовірно, що наразі вуличні бої не передбачаються. З урахуванням того, що ми бачимо велику кількість людей, які вивішують українські прапори, символіку і ніхто на це не реагує, то, швидше за все, і не буде жодних боїв. Бо зазвичай росіяни на це реагують, а відсутність реакції показує, що їх практично не залишилося в місті", - сказав він.

Звільнення Херсонщини

Збройні сили України на Херсонщині продовжують витісняти російські війська з правобережжя Дніпра.

Сьогодні, 11 листопада, у центрі Херсона з'явився український прапор.

Мешканці Херсона, які перебували в окупації від березня, натовпом зустрічають військовослужбовців Збройних Сил України в місті. Однак офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про входження українських військ до Херсона немає. Водночас в Мережі з'явилися фотографії, на яких видно, як українські військові пересуваються містом в оточенні місцевих.

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