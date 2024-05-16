Чи будуть в Україні регулювати графіки відключення світла: в Міненерго пояснили

Зараз - це не аварійна ситуація, яка була в 2022 та 2023 роках. Тоді взагалі не було можливості регулювати процес розподілу.

В Україні через брак енергії в електросистемі ліміти доводять до кожного регіону та оператора системи розподілу.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Україна доводить ліміти до кожного регіону і до кожного оператора системи розподілу на місцях. Вони повинні слідувати цим лімітам, в них кожного є затверджені графіки і вони повинні слідувати цим графікам. Звичайно, графіки враховують і об’єкти критичної інфраструктури... Це планові графіки, це такі стабілізаційні заходи”, - наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, зараз - це не аварійна ситуація, яка була в 2022 та 2023 роках. Тоді взагалі не було можливості регулювати процес розподілу, через що виникали хаотичні відключення.

“Зараз вони планові, затверджені, і всі оператори систем розподілу на місцях повинні їм слідувати”, - підкреслила Гринчук.

Нагадаємо, що ситуація із відключення електроенергії для всіх регіонів країни однакова, адже енергосистема працює як єдиний організм.

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