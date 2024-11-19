Чи будуть в Україні вибори під час війни: Зеленський зробив заяву

Зеленський висловився щодо того, чи будуть в Україні вибори під час війни.

Презедент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів до кінця війни.

Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

Зеленський зазначив, що спочатку повинен бути "справедливий мир, а потім вже вибори".

"Закон не дозволяє проводити вибори в воєнний час. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори", - сказав Зеленський

Нагадаємо, The Economist назвав ймовірну дату виборів в Україні - 25 травня 2025 року. Втім, більшість джерел видання скептично ставляться до того, що цей прогноз стане реальністю.

Після цього у Верховній Раді одразу спростували цю інформацію, заявивши, що провести вибори 2025 року неможливо.

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