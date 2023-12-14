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Чи будуть в Україні зараз застосовувати графіки відключення світла: стало відомо про стан справ в енергосистемі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Чи будуть в Україні зараз застосовувати графіки відключення світла: стало відомо про стан справ в енергосистемі

Фото: Unsplash / Фото: Unsplash

В нашій державі зараз навіть є резерви для подальшого росту. 

В Україні станом на зараз не збираються вводити графіки відключення світла. 

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

"Наразі ризиків запровадження графіків немає. Так, є дійсно певний дефіцит потужності, пов'язаний зі значним ростом споживання електроенергії, але поки що цей дефіцит цілком покривається за рахунок імпорту електроенергії із Євросоюзу”, - сказав Руслан Слободян.

Він також додав, що в нашій державі зараз навіть є резерви для подальшого росту. 

“Але разом з тим хочу закликати всіх громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії”, - наголосив Слободян.

Нагадаємо, що через ракетну атаку по Києву без світла опинилися десятки будинків.

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Дата публікації
Перегляди
447
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