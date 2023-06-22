Чи будуть вибори в Україні наступного року: Зеленський відповів

Глава держави Володимир Зеленський відповів, що вибори 2024 року можуть відбутися, якщо закінчиться війна, в іншому випадку - законодавством заборонено.

Про це президент України сказав під час інтерв'ю для BBC.

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"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно з законодавством. Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир, і життя було таке, як було до війни", - відпові він.

До слова, наступні вибори президента України, які будуть восьмими за рахунком від моменту проголошення незалежності України , заплановані на весну 2024 року. Перший тур має відбутись 31 березня, другий у випадку призначення - 21 квітня. Втім, чи вони відбудуться, залежатиме від безпекової ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, чи можливі вибори в Україні до закінчення війни.

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