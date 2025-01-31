Чи будуть відключати газ від 1 лютого: в "Нафтогазі" прокоментували інформацію

Опалювальному сезону нічого не загрожує.
У Мережі з'явилася інформацію про нібито графіки відключень газу українцям від 1 лютого. Втім, це не відповідає дійсності.
Про це повідомили в пресслужбі НАК "Нафтогазу".
"Запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує. Шахраї також поширюють фейкові сайти – не переходьте за підозрілими посиланнями", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, у меді з'явилися повідомлення про загрозу відключень світла через морози. Втім, в "Укренерго" спростовули таку інформацію, адже "наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає".
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