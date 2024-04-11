Чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС: відповідь "Укренерго"

Внаслідок знищення Трипільської ТЕС на Київщині Україна може відчути дефіцит електроенергії.

Через ураження Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Наразі в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії запроваджувати не доведеться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", – зазначили в компанії.

Нині працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум – від 19:00 до 22:00 – можливий незначний дефіцит електроенергії.

"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", – пояснили в "Укренерго".

В разі потреби обмежень споживання в компанії обіцяють повідомити заздалегідь. "Поки що спробуємо пройти вечір без них", – сподіваються в "Укренерго".

Нагадаємо, в ніч проти 11 квітня атаки російських військ повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Вона забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську й Житомирську області.

Пізніше стало відомо, що внаслідок масованої атаки російських військ уся генерація ПАТ "Центренерго" була повністю знищена.

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