Чи будуть відключення світла 16 червня: в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

Що відбувається в енергосистемі станом на ранок 16 червня.

Міністерство енергетики повідомило, що у неділю, 16 червня, по всій території України не застосовуватимуть графіки відключень світла.

Про це пише пресслужба міністерства.

"Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі обіцяють повідомити додатково.

У Міенерго також додали, що через негоду в Україні знеструмлено 21 населений пункт, зокрема у Київській області – 13, Черкаській – 7, Чернігівській – 1. Обмежень споживачів не прогнозується

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 33 400 МВт*год. Експорт не передбачається.

Нагадаємо, в Україні буде два тарифи на світло – скільки доведеться платити і як зекономити.

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