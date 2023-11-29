Чи будуть відключення світла за мінусової температури – гендиректор YASNO розповів

В Україні станом на ранок середи, 29 листопада, знеструмленими залишаються близько 450 населених пунктів. Це пов'язано з негодою, яка накрили регіони останніми днями.

Як розповів в ефірі національного телемарафону генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, в Україні наразі немає профіциту електроенергії через пошкодження мереж внаслідок негоди.

"Треба розуміти, що відключення з точки зору генерації (дефиціт/профіцит) враховує ситуацію по всій країні. Після початку повномасштабного вторгнення ми є дефіцитною державою. Це стосується пікових годин споживання, як у зимовий так і літній період. Проте у нас збільшилась на 500 МВт можливість імпортувати електроенергію", - розповів він.

На запитання про те, чи варто очікувати відключення світла за мінусової температури він пояснив, що при відсутності критичних пошкоджень внаслідок обстрілів з боку Росії, енергосистема працюватиме стабільно.

"Всі довгострокові відключення відбуваються не через генераційну проблему, а мережеву – коли пошкоджені ті чи інші вузли передавання електроенергії , а не генерації", - розповів він.

Сергій Коваленко зазначив, що обленерго покрщили графіки відключення світла, якщо у цьому буде потреба, для справедливого розподілення електроенергії між споживачами.

Він також додав, що остання масована дронова атака на Київ не призвела до критичних пошкоджень – тимчасові знеструмлення були через падіння уламків від збитих дронів на лінії електропередач.

Нагадаємо, у Міненерго відповіли, яка вірогідність, що Україна вдаватиметься до відключень світла.

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