Чи будуть відключення світла сьогодні, 18 травня: деталі від "Укренерго"

Причиною обмежень є наслідки п’яти ракетно-дронових атак.
У суботу, 18 травня, графіки обмеження потужності діятимуть для декількох регіонів.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго" від 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вже протягом кількох днів в Україні застосовують стабілізаційні відключення. Подібні заходи здійснюють задля врегулювання дефіциту в нашій енергосистемі. Адже останні ворожі удари по критичній інфраструктурі нашої держави спричинили відчутні наслідки.
Внаслідок пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до атак.
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться.
"Коли прийде спека, наше споживання зростатиме, тому що вмикаються кондиціонери і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями", – наголосив він.
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