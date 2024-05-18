Чи будуть відключення світла сьогодні, 18 травня: деталі від "Укренерго"

У суботу, 18 травня, графіки обмеження потужності діятимуть для декількох регіонів.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго" від 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. На суботу попередньо обмеження електрики не заплановані. Втім, ситуація вкрай мінлива. Будь ласка, використовуйте світло ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вже протягом кількох днів в Україні застосовують стабілізаційні відключення. Подібні заходи здійснюють задля врегулювання дефіциту в нашій енергосистемі. Адже останні ворожі удари по критичній інфраструктурі нашої держави спричинили відчутні наслідки.

Внаслідок пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до атак.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться.

"Коли прийде спека, наше споживання зростатиме, тому що вмикаються кондиціонери і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями", – наголосив він.

Читайте також: