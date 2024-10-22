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Чи будуть відключення світла взимку, якщо не буде атак на енергетику: фахівчиня розповіла, чого очікувати

Чи будуть відключення світла взимку, якщо не буде атак на енергетику: фахівчиня розповіла, чого очікувати

Відключення світла / Фото: ТСН.ua

За словами Вікторії Войціцької, важливим також є запитання – чи Україна готова до опалювального сезону та чи у нас є достатньо газу в газосховищах, щоб ми могли спокійно пройти цю зиму.

Не зважаючи на те, чи будуть обстріли критичної інфраструктури, чи ні, відключення світла в Україні будуть.

Про це в етері КИЇВ24 заявила директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька.

"Розв’язання питання теплопостачання і забезпечення теплом домівок може зняти ту напругу, або додаткове навантаження, яке несе наша енергосистема через те, що люди починають просто вмикати купу електричних приладів. Тому питання в тому: “а коли почнеться опалювальний сезон?”, – зазначила вона. 

За словами експертки, важливим також є запитання – чи Україна готова до опалювального сезону та чи у нас, наприклад, є достатньо газу в газосховищах, щоб ми могли спокійно пройти цю зиму.

"У мене виникає занепокоєння щодо показників, які ми бачимо по об’ємах газу, які сьогодні у нас є в газосховищах. Складається враження, що "Нафтогаз" не справляється із поставленим завданням", – каже Войціцька.

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Нагадаємо, експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку.

Загроза нових відключень світла! Через похолодання зросло споживання електроенергії!

Загроза нових відключень світла! Через похолодання зросло споживання електроенергії!

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