Чи будуть відключення світла взимку, якщо не буде атак на енергетику: фахівчиня розповіла, чого очікувати

За словами Вікторії Войціцької, важливим також є запитання – чи Україна готова до опалювального сезону та чи у нас є достатньо газу в газосховищах, щоб ми могли спокійно пройти цю зиму.
Не зважаючи на те, чи будуть обстріли критичної інфраструктури, чи ні, відключення світла в Україні будуть.
Про це в етері КИЇВ24 заявила директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька.
"Розв’язання питання теплопостачання і забезпечення теплом домівок може зняти ту напругу, або додаткове навантаження, яке несе наша енергосистема через те, що люди починають просто вмикати купу електричних приладів. Тому питання в тому: “а коли почнеться опалювальний сезон?”, – зазначила вона.
За словами експертки, важливим також є запитання – чи Україна готова до опалювального сезону та чи у нас, наприклад, є достатньо газу в газосховищах, щоб ми могли спокійно пройти цю зиму.
"У мене виникає занепокоєння щодо показників, які ми бачимо по об’ємах газу, які сьогодні у нас є в газосховищах. Складається враження, що "Нафтогаз" не справляється із поставленим завданням", – каже Войціцька.
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Нагадаємо, експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку.
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