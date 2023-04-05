Чи будуть вихідні на травневі свята 2023 року: як відпочиватимуть українці

Зазвичай в травні на українців чекає декілька додаткових вихідних. Як будемо працювати і відпочивати 2023 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чи будуть додаткові вихідні в Україні на травневі свята 2023 року

Щороку в травні українці отримують два додаткових вихідних дні, коли святкуються державні свята — 1 (День праці) і 9 травня (День перемоги над фашизмом). 1 травня випадає на понеділок, а 9 травня на вівторок.

Однак, в Україні все ще діє воєнний стан, який було подовжено наказом президента від 19 лютого до 20 травня 2023 року. Тому згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", на період дії воєнного стану в країні скасовуються всі додаткові вихідні дні. Тобто, українці відпочиватимуть лише в суботу та неділю і матимуть в травні 8 вихідних.

Втім, кожен роботодавець може індивідуально ухвалювати рішення. В недержавних компаніях керівники мають право (хоч і не повинні) схвалити додаткові вихідні дні на травневі свята 2023 року, щоб працівники могли відпочити.

Якщо воєнний стан після 20 травня 2023 року не буде подовжено, то наступні додаткові вихідні чекають на українців аж в перший місяць літа. Зокрема, 4 червня святкують Трійцю, яка випадає на неділю, а тому вихідний традиційно може бути перенесено на понеділок.

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