Чи будуть вихідні в березні 2023 року: перелік державних, професійних та міжнародних свят

Скільки робочих та вихідних днів у березні 2023 року чекає на українців — читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

7 лютого 2023 року Верховна Рада України затвердила укази президента про подовження дії воєнного стану і загальної мобілізації. У своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що воєнний стан буде подовжено від 19 лютого до 20 травня 2023 року. Саме через воєнний стан, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", 8 березня 2023 року, який щороку є вихідним, буде робочим днем.

Раніше ми писали про вихідні дні та свята у лютому 2023 року.

Кількість робочих та вихідних днів у березні 2023 року

Свята в березні 2023 року / Фото: ТСН.ua

В першому місяці весни 31 день, з них 23 дні будуть робочими, а 8 — офіційними вихідними.

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 березня. А відпочиватимуть 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 березня.

На українців у перший день весни традиційно чекає одне велике свято, яке поширене майже в усьому світі — Міжнародний жіночий день. Також в Україні святкуватимуть день народження Тараса Шевченка (9 березня), День українського добровольця (14 березня), день весняного рівнодення (21 березня).

А віряни будуть святкувати велике церковне свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня).

Державні, міжнародні та церковні свята в березні 2023 року

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету;

— Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету; 3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи;

— Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи; 6 березня — Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;

— Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 8 березня — Міжнародний жіночий день;

— Міжнародний жіночий день; 9 березня — Міжнародний день ді-джея, День народження Тараса Шевченка;

— Міжнародний день ді-джея, День народження Тараса Шевченка; 12 березня — День землевпорядника України;

— День землевпорядника України; 13 березня — Міжнародний день планетаріїв;

— Міжнародний день планетаріїв; 14 березня — Міжнародний день числа "пі", День українського добровольця;

— Міжнародний день числа "пі", День українського добровольця; 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;

— Всесвітній день захисту прав споживачів; 17 березня — День святого Патріка;

— День святого Патріка; 18 березня — Міжнародний день сну;

— Міжнародний день сну; 19 березня — Міжнародний день клієнта;

— Міжнародний день клієнта; 20 березня — Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, День працівників ЖЕК, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини;

— Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, День працівників ЖЕК, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини; 21 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів;

— День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів; 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

— Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста; 23 березня — Всесвітній день метеорології;

— Всесвітній день метеорології; 24 березня — Всесвітній та всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра;

— Всесвітній та всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра; 25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День СБУ, Година Землі;

— Благовіщення Пресвятої Богородиці, Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День СБУ, Година Землі; 26 березня — День Національної гвардії України;

— День Національної гвардії України; 27 березня — Міжнародний день театру, а також день нефролога.

Нагадаємо, що в перший весняний місяць також відбудеться перехід на літній час. У ніч проти 26 березня 2023 року стрілки годинника переводять на годину вперед.

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