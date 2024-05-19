Чи будуть заморозки в Україні до літа: синоптик надав докладний прогноз погоди на тиждень

На Закарпатті вже цього тижня повітря прогріється до +30°С.

Прохолодний травень в Україні із заморозками до -5°С в окремих областях вразив громадян, проте протягом найближчих днів очікується поступове прогрівання повітря, тож погода буде здебільшого літньою.

Про це сказав синоптик Ігор Кібальчич.

"Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам", – повідомив Кібальчич.

Наприкінці травня на українців чекають невеликі дощі, подекуди з грозами. Також посилиться антициклон з Північного Сходу, тож все ж очікується незначне похолодання, а також вітер в більшості південних, східних і центральних регіонів. Ба більше, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах.

Прогноз погоди на найближчий тиждень – 20-26 травня

Ніч понеділка мине без істотних опадів, а вдень 20 травня у західних та подекуди північних областях України слід чекати на короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15-17 м/сек. На решті території України без опадів. Вночі прогнозують 8-13°С, вдень 21-26°С.

У вівторок вночі також не буде істотних опадів, а вдень 21 травня на заході та місцями на крайній півночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. У решті регіонів України без опадів. Вночі 8-13°С, вдень 22-27°С, а на Закарпатті вже до +30°С.

22 травня в Україні опадів не передбачається. Лише в Карпатах та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. У західній частині вдень окремі пориви, 15-17 м/сек. Вночі 8-13°С, вдень 22-27°С.

У четвер вночі на заході країни, а вдень також на півночі, у центральних областях і на сході відбудуться короткочасні дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15-20 м/сек. На півдні опадів не буде.

Вночі вже 10-15 тепла, вдень 22-27°С, але в південній частині більше, зокрема, 28-30°С.

У п'ятницю на заході України, вдень також на Одещині та Миколаївщині також очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів. Вдень у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви, 15-20 м/сек. Вночі 9-14°С, вдень 20-25°С, на півдні до +28°С.

У суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів. Тільки у Криму та на крайньому Заході подекуди пройдуть грозові дощі. Вітер східний / південно-східний, 7-12 м/сек, на півдні, у Приазов'ї та на Донбасі пориви, 15-20 м/сек. Вночі 7-12°С, вдень 19-24°С.

У неділю травневого тижня в Україні опадів не прогнозують. Вітер східний, 7-12 м/сек, на Півдні, у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви, 15-20 м/сек. Вночі 8-13°С, вдень 19-24°С.

Нагадаємо, за прогнозом “Укргідрометцентра”, в понеділок, 20 травня, в більшості областей України очікується мінлива хмарність: короткочасні дощі з грозами. Повітря прогріється до 20°С.

Читайте також: