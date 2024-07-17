Чи будуть затримувати чоловіків, які вчасно оновили дані: що кажуть в Міноборони

"Ловити" тих, хто оновив дані, немає сенсу.

Працівники ТЦК не будуть не будуть затримувати військовозобов’язаних, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, до 16 липня, - як це передбачає закон.

Про це розповів речник українського Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

"Людина виконала норму закону у зазначений термін: оновила свої військово-облікові дані, вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці", - пояснив він.

Взагалі, наголошує Лазуткін, з цим були пов’язані "неприємні процеси". Приміром, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати. Всі ці дії негативно впливають на імідж українських Збройних сил.

"Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. За законом, це можуть робити тільки представники поліції", - зауважив Лазуткін.

За словами представника Міноборони, військовозобов’язані для того й оновлювали свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають, для потенційного направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації.

Нагадаємо, народний депутат Михайло Цимбалюк пояснив, що чекає на українців, які не оновили військово-облікові дані. Тим, хто не зроби цього, загрожує штраф. Уникнути його можна лише тоді, якщо була вагома причина.

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