Чи будуть зміни у мобілізації після слів Залужного: нардеп пояснив

Він погодився зі словами Залужного, що у законодавстві є дійсно багато прогалин, які дозволяють уникати мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати резерви і розширити категорію громадян, які можуть бути призвані по мобілізації.

Чи очікувати змін у мобілізаційних заходах після заяви головкома, розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в ефірі телемарафону.

Він погодився зі словами Залужного, що у законодавстві є дійсно багато прогалин, які дозволяють уникати призову на службу.

"Я думаю, тут можна комплексно підходити. Багато є, дійсно, прогалин в законодавстві, які громадяни часто використовують для того, щоб або не піти на військову службу, ухилитись від неї, або вже в процесі, якщо попав на військову службу, використовують для того, щоб з неї звільнитися. Там є багато моментів, є звичайно реальні речі. Коли там хтось є з інвалідністю, людей звільняють. А хтось собі шукає дружину, наприклад. є випадки, коли розводяться зі своїми дружинами, а потім одружуються з людьми, які мають групу інвалідності. Потім – питання віку, я думаю, він також мав це на увазі", – зазначив нардеп.

Костенко нагадав, що згідно законодавства, людина віком 18-27, яка не служила в армії, не може бути призвана на військову службу.

"Був прийнятий закон у Верховній Раді, який до 25 років знижав це, але президент вже десь півроку його не підписує... Багато можна моментів називати. Коли приїжджаєш в окопи, а тобі командир каже "А в мене звільнився начальник штабу – Чому? – Оженився"... Тому оці вади треба прибирати", – підсумував Роман Костенко.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist заявив, що війна в Україні переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

Експерт Андрій Риженко пояснив, чому позиційна війна небезпечна для України і як цьому запобігти.

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