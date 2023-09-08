Чи будуть знову відключати світло в Україні: чого очікувати восени та взимку

В частині українських областей вже розроблені графіки вимкнень електроенергії. Однак експерти та енергетики розповіли, як можна уникнути відключень.

Відключення світла в Україні восени та взимку 2023-2024 не уникнути, кажуть енергетики. Ще в липні президент Володимир Зеленський закликав владу готуватися до новий атак по енергосистемі, тож у частині областей вже розробили графіки вимкнень електроенергії.

Чи буде відключення світла взимку 2024 – читайте на ТСН.ua.

Чи будуть відключати світло в Україні

Ще в липні міністр енергетики Герман Галущенко заявив про підготування його відомства до складного опалювального сезону.

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"Ми виходимо з того, що в тактиці терористів нічого не зміниться, і з початком сезону вони знову почнуть масовані атаки на енергосистему", – попередив міністр та наголосив на необхідності мати генератори.

У серпні Галущенко заявив, що світло в Україні не вимикатимуть за умови відсутності нових російських ударів. Міністр запевняв, що "енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії".

Водночас президент України Володимир Зеленський попереджав про загрозу нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію. А прем'єр Денис Шмигаль наголошував, що на укранців чекає непроста зима.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що можливі відключення світла взимку залежать від характеру і масштабу ворожих атак по енергосистемі в цей період. Якщо обстрілів не буде, то "можна буде покрити споживання і уникнути якихось там масштабних відключень електроенергії".

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За оцінками голови Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергія Дяченка, відключень світла в Україні вдасться уникнути у разі, якщо прийдешня зима мине без особливих морозів та обстрілів.

"Обіцяють, що до опалювального сезону все буде відремонтовано, тому дефіциту не повинно бути. Але буде залежати також і від суворості зими, щоб не виникало додаткового навантаження на енергосистему через низькі температури", – пояснював Дяченко.

Вимкнення електроенергії в Україні / Фото: Associated Press

Росіянам буде набагато важче зруйнувати критичну інфраструктуру України цього опалювального сезону, вважає офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров. Через дефіцит ракет у ворога більше немає можливостей влаштовувати такі масовані атаки, як раніше.

Відновлення енергосистеми: що з ремонтами

Станом на початок вересня НЕК "Укренерго" відновила роботу 85% своїх систем, які були пошкоджені російськими атаками під час попереднього опалювального сезону, інформував Кудрицький. Раніше він попереджав, що цієї осені та взимку в енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації і порадив економити електроенергію.

Водночас "ДТЕК Енерго" повідомили, що відремонтували 13 енергоблоків теплових електростанцій. Ще сім блоків ТЕС зараз перебувають у процесі ремонту.

Графіки відключення світла

На початку вересня директор ДТЕК "Дніпровські електромережі" Андрій Терещук, повідомив, що жителям Дніпропетровської та Полтавської областей слід готуватися до відключення світла за графіками. Терещук пояснював, що енергосистему неможливо відновити на всі 100% після російських атак.

"Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре", – зазначав фахівець.

Тоді ж в АТ "Полтаваобленерго" повідомили про свої підготування до відключення електроенергії за графіком та запланували на середину вересня відповідні тренування.

Графіки відключень світла у разі дефіциту генерації електроенергії або ж аварійних ситуацій вже розробили або працюють над розробкою на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Вінниччині, Полтавщині та Львівщині. Графіки вимкнень електроенергії міститимуть шість черг.

Щодо тривалості відключень світла, то зокрема на Вінниччині поінформували, що періодичність може коливатися від двох до чотирьох годин з подаванням електроенергії від чотирьох до двох годин відповідно.

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