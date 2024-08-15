Чи була перемога Харлан на олімпіаді в Парижі останньою: чемпіонка розкрила плани на майбутнє

Після перемоги на олімпіаді Ольга Харлан спочатку поїде у відпустку, а потім "плануватиме життя".

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поки що не планує закінчувати спортивну кар'єру, але скільки ще разів вона спробує вибороти олімпійські нагороди залежить від того, "чи дозволить тобі твоє тіло".

Про це чемпіонка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН.ua Марічці Падалко.

Завершення кар'єри чи Олімпіада-2028

Ольга Харлан запевнила, що не планує зараз завершувати свою спортивну кар'єру. Але чи буде ще одна "золота олімпійська сутичка" у її житті зараз сказати важко.

"Я не знаю, я не можу поки що відповісти на це питання. Ми зараз відпочиваємо. Я знаю одне, що я завжди хотіла поцілувати доріжку [після перемоги – ред.]. Я думала про це, що таким чином я "віддячу" доріжці за все, що в мене було. І я це зробила після бронзи", – розповіла олімпійська чемпіонка.

Вон додала, що після особистої перемоги боролася за командне золото на тій самій доріжці.

Літні Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі

Ольга Харлан розповіла, що поки що її ніхто не запитував, чи буде вона продовжувати спортивну кар'єру.

"Ну звісно, всі хочуть, щоб я фехтувала ще до Лос-Анджелеса [літня Олімпіада-2028 – ред.]. І мені було б цікаво. Але все залежить від того, як твоє тіло тобі дозволить, твій моральний стан. Тобто ти можеш фехтувати як ти хочеш – і в 40, і в 42. В Лос-Анджелесі мені буде майже 38. Але все ж таки оця циферка – п'ять олімпіад – це вже багато. А потім думаю: але я рано почала, мені було майже 18", – поділилась Харлан.

Плани на майбутнє

Олімпійська чемпіонка також розповіла, що перестала будувати плани з огляду на перемоги чи поразки після олімпіади у Токіо.

"Я вирішила планувати заздалегідь. Неважливо, що буде на олімпіаді, тому що на цьому життя не закінчується. І я це зрозуміла після Токіо. Я дуже сильно над цим працювала – що буде, якщо не виграю, як прийняти можливу поразку. Поразка – це дуже важко. Ти не хочеш про це думати, це дуже страшно, але це життя і все одно воно продовжується", – зауважила Ольга Харлан.

Вона розповіла, що разом із коханим вони вирішили, що поїдуть відпочивати незалежно від результатів олімпіади.

"Ми купили квитки, забронювали готель заздалегідь. Тому що попри все в нас буде відпочинок, на який ми заслуговуємо, навіть якщо не буде медалей. Але ось такий бонус – в нас три медалі з собою буде. А далі плануватимемо життя", – додала Ольга Харлан.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ольга Харлан забрала своє! Ексклюзивне інтерв'ю олімпійської чемпіонки! Ми давно такого не бачили

Нагадаємо, Харлан розповіла про історичну перемогу команди з фехтування на Олімпіаді-2024. Перемога української команди вразила весь світ.

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