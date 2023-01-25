Чи була помилка пілота причиною аварії гелікоптера в Броварах: авіаексперт дав відповідь

Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова Валерій Романенко вважає передчасним робити висновки про причини падіння гелікоптера у Броварах, внаслідок якого загинуло 14 людей, серед яких — керівництво МВС.

В інтерв’ю ТСН.ua він порадив дочекатися бодай попередніх висновків спеціальної комісії, яка займається розслідуванням цієї авіакатастрофи.

“Людський фактор - це 75-80 відсотків авіаційних інцидентів. Але помилка пілота часто спричинена якимись технічними негараздами. До того ж, на борту два пілоти. Якщо один робить помилки, то завжди є час, тим паче на гелікоптері, попередити і ситуацію виправити”, - зауважив він.

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На думку Валерія Романенка, якщо пілот помилився, то це могло статися лише через втрату просторової орієнтації в тумані.

“Це єдиний привід, який міг призвести до раптової посадки. Людина переплутала, чи вверх летить, чи вниз. Але там два пілоти, на борту були ще люди, кабіна не закрита, там немає перегородки між пасажирським салоном і кабіною пілотів. Видається малоймовірним...” - оцінив ситуацію експерт, додавши, що командиром екіпажу був пілот-інструктор окремого авіаційного загону ДСНС.

“Вище нікуди. Серед командирів гелікоптерів вище не буває”, - оцінив рівень пілота Романенко.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС із керівництвом МВС, включно з міністром Денисом Монастирським. Правоохоронці наразі розглядають "всі можливі версії аварії".

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