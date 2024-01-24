Чи були українські полонені на збитому літаку Іл-76: перший коментар Координаційного штабу

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву російської сторони про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.

Російські ЗМІ та Міноборони поширили інформацію про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській оласті. За їхніми даними, на борту перебували українські військовополонені, яких перевозили нібито для обміну.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували цю інформацію.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію... Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - йдеться в повідомленні.

У Штабі закликають відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Збиття російського ІЛ-76: що відомо

У середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей і всі вони нібито загинули.

Водночас джерела УП в Збройних силах стверджують, що літак перевозив ракети С-300, якими обстрілювали Україну з території прикордоння Бєлгородщини.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував перші фото з місця падіння Іл-76 і звернув увагу, що на полі немає ознак розкиданих тіл. Експерт назвав фейком заяву Міноборони РФ про начебто перевезення на борту літака 65 українських полонених для обміну. Коваленко зазначив, що полонених літаками не перевозять, і звернув увагу на сумнівну заяву росіян, що "на 65 полонених було всього 3 (!!!) супроводжуючих!"

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