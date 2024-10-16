Чи був офіційний запит від США про зниження мобілізаційного віку: у Раді відповіли

За словами нардепа Чернєва, йдеться скоріше не про ультиматум, а про спонуканням до дії.

Сполучені Штати постійно порушують питання про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак офіційного запиту поки не було.

Про це заявив затупник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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"Немає офіційного запиту. Але постійно порушувалось це питання на зустрічах і з демократами, і з республіканцями. Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був", – сказав він.

За словами нардепа, це скоріше не ультиматум, а спонуканням до дії. Американці аргументують свою позицію тим, що у війнах, які вели США, основна складова – 18-25-річні.

Чернєв зауважив, що у США – контрактна армія, а не мобілізовані. У них військові – це люди, які пройшли вишкіл, мають ротації і ведуть війну не на своїй території.

"Ми можемо говорити, що маємо понижувати мобілізаційний вік, але будемо відверті – є чим озброїти? Навіть зараз, коли цей вік не понижуємо, але формуємо нові бригади – їх немає чим озброювати", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента, екснардеп Сергій Лещенко заявив, що нібито Сполучені Штати тиснуть на Володимира Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Нардепка від "Євросолідарності" Марина Іонова також визнала, що західні партнери наполягають на тому, щоб змінити та знизити ще мобілізаційний вік.

ТСН.ua з'ясовував все, що відомо про можливість зниження мобілізаційного віку.

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