Чи чекає на Україну вимушена мобілізація жінок: Жорін відповів

Жінок, які добровільно готові йти служити у військо, на сьогоднішній день дуже багато.

Про вимушену мобілізацію жінок в Україні не йдеться. Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Поки про це взагалі не може йти мова. Я не бачу зараз жодних сигналів про це. Але жінок, які добровільно готові йти служити у військо, на сьогоднішній день дуже багато. Навіть працюючи з цим ресурсом, ми могли б сформувати жіночі підрозділи. Повністю, звісно, це не перекриє потреб, але це інструмент, якому варто приділити увагу, він працює в комплексі", - сказав він.

Максим Жорін нагадав, що чимало жінок-добровольців не можуть знайти собі місця у війську, тому що стикаються з тим, що в цьому підрозділі, наприклад, всі посади зайняті.

"А вона хоче служити саме там, хтось бачить себе на конкретній посаді, а вона зайнята, десь командир не хоче брати жінку..." - додав Жорін.

Тим часом в Україні десятки тисяч чоловіків втратили "бронь". Раніше повідомлялося, що за результатами аудиторської перевірки відповідного статусу "критичності" позбавили 10% підприємств.

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