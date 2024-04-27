Чи чекають на Україну відключення світла або блекаути через російські обстріли: відповідь Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував, коли в Україні можуть статися масові відключення електроенергії через російські ракетні удари.

Своєю думкою він поділився в ефірі телемарафону.

"Це сенситивна інформація. Я би, звичайно, не хотів давати її в ефір, коли ворог буде розуміти, куди, скільки часу йому лишається", - зауважив Шмигаль.

Водночас, голова українського уряду запевнив, що наразі енергосистема країни збалансована і працює у штатному режимі. За його словами, масштабних відключень не передбачається, за винятком прифронтових областей, де енергомережі фактично зруйновані.

"Станом на сьогодні енергосистема збалансована, працює, ніяких блекаутів або відключень ми не передбачаємо", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр акцентував, що в разі нових ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі, українська сторона буде "витримувати, відновлювати, ремонтувати обладнання". Він також закликав суспільство економно споживати електрику, аби "не дати ворогу підстав втішатися".

Нагадаємо, вночі проти 27 квітня армія РФ атакувала енергетичні об’єкти у трьох областях України. Через мережеві обмеження діють графіки відключень світла у Харківській області та в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Читайте також: