Чи дадуть відстрочку, якщо ти був відрахований, а зараз поновився або заново вступив – відповідь МОН

Також у МОН прокоментували різке збільшення охочих вступити на бакалаврат.

Під час воєнного стану і мобілізації в Україні діють обмеження на відстрочку, які стосуються послідовності освітніх рівнів.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю "Українській правді".

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Так, якщо військовозобов'язаний вже має бакалаврський ступінь або вступив колись на бакалаврат і був відрахована, а зараз поновився на навчанні або заново вступив на іншу спеціальність – він не матиме права на відстрочку, каже Винницький.

Також він прокоментував різке збільшення охочих вступити на бакалаврат.

"Щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись завершили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати", – заявив заступник очільника МОН.

Також Винницький запевнив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу до бакалаврат не планується.

"Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене", – підсумував заступник голови Міносвіти.

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