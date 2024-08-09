Чи дадуть відстрочку, якщо ти був відрахований, а зараз поновився або заново вступив – відповідь МОН

Також у МОН прокоментували різке збільшення охочих вступити на бакалаврат.
Під час воєнного стану і мобілізації в Україні діють обмеження на відстрочку, які стосуються послідовності освітніх рівнів.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю "Українській правді".
Так, якщо військовозобов'язаний вже має бакалаврський ступінь або вступив колись на бакалаврат і був відрахована, а зараз поновився на навчанні або заново вступив на іншу спеціальність – він не матиме права на відстрочку, каже Винницький.
Також він прокоментував різке збільшення охочих вступити на бакалаврат.
"Щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись завершили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати", – заявив заступник очільника МОН.
Також Винницький запевнив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу до бакалаврат не планується.
"Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене", – підсумував заступник голови Міносвіти.
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