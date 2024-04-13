Чи дійсна повістка виписана на місці: у ТЦК спростовали міф

Повістку можна вручити не лише за адресою проживання.

Навколо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки створено багато міфів. Серед них - виписана на місці повістка не дійсна.

Про це повідомляють у Закарпатському ОТЦК та СП.

Зазначається, що зразок повістки регламентований Постановою Кабміну №1487, однак там не вказано конкретних місць її виписування чи вручення. Тому вручити повістку можна як за адресою проживання громадянина, так і на блокпосту чи за місцем роботи.

"При цьому повістки можуть виписувати не тільки центри комплектування, а й виконавчі органи сільських, селищних та міських рад за розпорядженням відповідного ТЦК та СП. І фактично оповіщення військовозобов’язаних за місцем проживання також має здійснюватися органами місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Вручання повістки набуває законної сили після того, як вона повністю заповнена, тобто містить усі необхідні реквізити - прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного, дату, час і адресу прибуття та підпис начальника ТЦК або керівника органу місцевого самоврядування, скріплений печаткою.

"При цьому частина даних може бути внесена до повістки заздалегідь для пришвидшення процедури. Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою", - додали у ТЦК.

Раніше ми писали, чи вважається врученою повістка, вкинута в поштову скриньку.

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