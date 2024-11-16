Чи дійсно Генштаб масово створює нові бригади замість доукомплектації старих – Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що в Україні нібито попри значне недоукомплектування існуючих бригад, створюють нові. Таку інформацію, зокрема, неодноразово озвучувала нардепка Мар'яна Безугла.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю "Українському радіо".

"Хто вам сказав, що ми їх (нові бригади – Ред.) створюємо? Хто розповсюджую меседж, що ми створюємо нові бригади", – відповів Зеленський питанням на питання ведучої.

За його словами, за останній рік були створені підрозділи резерву.

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"Їхнім ядром були люди, які пройшли війну. Навколо них – ті, хто мобілізувався. Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих – Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою", – пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.

"Всі ці розмови про нові бригади, що мовляв хтось створює нові бригади, а не вистачає людей сильним бригадам – десь напевно такі моменти поодинокі існують. Алещоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її "новою". По іншому ротації не існують.

Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою, свіжою, доукомплектованою. Тому що "рускіх" – один до восьми, або один до трьох", – підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є технологічно найсильнішою в Європі.

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