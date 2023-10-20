Чи дійсно Ізраїль відмовив Зеленському у візиті: Подоляк дав відповідь

Президент України Володимир Зеленський один з перших зв'язався з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, коли почалися події в "чорну суботу" – 7 жовтня. Він солідаризувався з ізраїльським народом, виказав підтримку і сказав абсолютно чітко, що в ці часи всі глобальні лідери мають перебувати на землі Ізраїлю для того, щоб підкреслити підтримку.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання, чи був запланований візит президента Володимира Зеленського до Ізраїлю.

"Тобто це не про візит. Президент просто сказав, що Україна готова бути з візитом в Ізраїлі. Але це про солідарність, яку виявили з Україною на початку нашої війни, коли до нас також приїжджали лідери інших країн", - сказав він.

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Щодо візиту, то це, за словами Подоляка, вже на рівні відповідних інституцій – міністерств закордонних справ – ідуть консультації з урахуванням безпеки, бо все ж таки в нас війна – все це треба враховувати.

"Сьогодні Україна достатньо чітко виказала свою позицію і показала, що ми солідаризуємося з жертвами терору", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи був такий візит запланований, Михайло Подоляк пояснив, що візити – питання домовленостей на консультативному рівні. "Вони ведуться, країни домовляються, періодично ці візити відбуваються. У нас вже є тактика через підкреслювання з урахуванням того, хто в нас ворог, і, відповідно, ми маємо мінімізувати інформацію щодо візитів президента України: внутрішніх чи зовнішніх", - резюмував радник керівника ОП.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський хотів здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Проте Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента.

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