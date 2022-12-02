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Чи дійсно Києво-Печерська лавра перейшла до ПЦУ: у Мінкульті звернули увагу на цікаву деталь

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи дійсно Києво-Печерська лавра перейшла до ПЦУ: у Мінкульті звернули увагу на цікаву деталь

Фото: УНІАН

Власність всієї Києво-Печерської лаври перебуває у володінні держави, але обтяжена угодами, укладеними в різні часи та на різних умовах.

У Мінкульті повідомили, що на сьогодні мова не йде про передавання Києво-Печерської лаври до Православної церкви України. 

Про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

Він підкреслив, що насправді відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в монастирі, який знаходиться навпроти території Верхньої лаври і входить до відання заповідника.

"Юридична особа "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ (МП) зареєстрована багато років тому за адресою вул. Лаврська, 15 (Нижня лавра). Новостворена юридична особа "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ (ПЦУ) зареєстрована за адресою вул. Лаврська, 14 (Церква Феодосія Печерського, що безпосередньо поруч із Верхньою лаврою). На це є належна згода Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", - написав очільник Мінкульту.

Ткаченко наголошує, що церква Феодосія Печерського та корпуси в межах мурів довкола неї перебували в користуванні ПЦУ і до реєстрації в ньому нової юридичної особи ПЦУ. Він нагадав, що власність всієї Києво-Печерської лаври перебуває у володінні держави, але обтяжена угодами укладеними в різні часи та на різних умовах.

"Згідно рішення РНБО Кабінету Міністрів України доручено забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника", - підсумував міністр культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, речник Православної церкви України Євстратій Зоря повідомив, що нібито "Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.  Він посилався на Єдиний державний реєстр, у якому було вказано, що рішення про створення у складі ПЦУ релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра", було ухвалено під час засідання Священного Синоду ще 23 травні 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
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