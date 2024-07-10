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Чи дійсно "провтикали" – Ігнат про те, чому не збили всі ракети, які летіли на Київ

Чи дійсно "провтикали" – Ігнат про те, чому не збили всі ракети, які летіли на Київ

Наслідки удару РФ по багатоповерхівці на столичному Сирці

Він нагадав, що останнім часом росіяни запускають ракети та дрони на надмалих висотах, що ускладнює їхнє виявлення і збиття.

Після масштабного ракетного удару РФ 8 липня соцмережами шириться ворожа ІПСО, мовляв, українська ППО могла б відпрацювати краще.

Коишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Телеграфу" відповів на такі чутки.

"Скільки змогли – стільки збили. Повірте, ніхто не сидів і ніхто не "провтикав" цю ситуацію. Ми їх "вели" з [Каспійського] моря, але, на жаль, такі невтішні результати. Однак результати є – 33 з 44 цілей знищено. Відсоток збиття саме ракет не дуже різниться від показників раніше", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що раніше ракети на столицю раніше збивали чи не на 100 відсотків, тому всі звикли, що Київ потужно прикритий.

"Та 75% [збиття] для ракет – це доволі високий відсоток з тими засобами, що у нас є. Вони летять і пролетять у будь-якому разі", – каже ексречник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, чому сказав, що ворожі ракети "пролетять у будь-якому разі". Він нагадав, що останнім часом росіяни запускають ракети та дрони на надмалих висотах, що ускладнює їхнє виявлення і збиття.

"Зараз технології удосконалюють, ставлять теплові радіолокаційні пастки, може, ще щось там стоїть. Ми ж не можемо знати повністю, що вони понавигадували. І, звісно, навіть західні комплекси мають з цим певні складнощі. Коли летить ракета, ми бачимо її одну на радарі, а там може бути група ракет: дві-три, як однією точкою. Тому може бути й така ситуація", – підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 8 липня російська армія завдала комбінованого й потужного удару. Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Загалом – 38 повітряних цілей. Сили ППО знищили 30 ракет.

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