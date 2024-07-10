Чи дійсно "провтикали" – Ігнат про те, чому не збили всі ракети, які летіли на Київ

Він нагадав, що останнім часом росіяни запускають ракети та дрони на надмалих висотах, що ускладнює їхнє виявлення і збиття.

Після масштабного ракетного удару РФ 8 липня соцмережами шириться ворожа ІПСО, мовляв, українська ППО могла б відпрацювати краще.

Коишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Телеграфу" відповів на такі чутки.

"Скільки змогли – стільки збили. Повірте, ніхто не сидів і ніхто не "провтикав" цю ситуацію. Ми їх "вели" з [Каспійського] моря, але, на жаль, такі невтішні результати. Однак результати є – 33 з 44 цілей знищено. Відсоток збиття саме ракет не дуже різниться від показників раніше", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що раніше ракети на столицю раніше збивали чи не на 100 відсотків, тому всі звикли, що Київ потужно прикритий.

"Та 75% [збиття] для ракет – це доволі високий відсоток з тими засобами, що у нас є. Вони летять і пролетять у будь-якому разі", – каже ексречник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, чому сказав, що ворожі ракети "пролетять у будь-якому разі". Він нагадав, що останнім часом росіяни запускають ракети та дрони на надмалих висотах, що ускладнює їхнє виявлення і збиття.

"Зараз технології удосконалюють, ставлять теплові радіолокаційні пастки, може, ще щось там стоїть. Ми ж не можемо знати повністю, що вони понавигадували. І, звісно, навіть західні комплекси мають з цим певні складнощі. Коли летить ракета, ми бачимо її одну на радарі, а там може бути група ракет: дві-три, як однією точкою. Тому може бути й така ситуація", – підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 8 липня російська армія завдала комбінованого й потужного удару. Зокрема, ворог застосував "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Загалом – 38 повітряних цілей. Сили ППО знищили 30 ракет.

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