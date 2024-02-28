Чи дійсно РФ має "значні успіхи" на фронті: в ISW пояснили останні заяви Шойгу

Останні заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу начебто про значні "бойові перемоги" мають політичні цілі напередодні майбутніх виборів президента Росії. У Міноборони РФ спеціально перебільшують територіальні здобутки, яких насправді немає.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 27 лютого Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії і повідомив, що російські війська продовжують посилення позицій на Авдіївському і Куп'янському напрямках. Він заявив, що російські війська витіснили українські війська з Ласточкиного та Сіверного та Побєди, і стверджував, що російські сили захопили близько 327 квадратних кілометрів території з початку 2024 року.

В ISW викрили Шойгу на брехні. Аналітики оцінюють, що від 1 січня 2024 року російські війська захопили близько 205 квадратних кілометрів, і Шойгу, ймовірно, навмисно перебільшив російські територіальні здобутки.

"Заяви Шойгу про захоплення Росією дуже маленьких населених пунктів обмеженого тактичного значення свідчить про те, що МО Росії намагається підкреслити навіть такі незначні досягнення, щоб представити образ російської армії, яка постійно просувається вперед. Усі три населені пункти, які Шойгу вирішив виділити, складаються з невеликих напівміських районів, які охоплюють кілька кварталів, тому захоплення цих населених пунктів російськими військами було дуже тактичним заходом", - вважають в ISW.

ISW додають, що Міноборони Росії, ймовірно, намагається використовувати нещодавні тактичні досягнення, щоб отримати позитивний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року.

Нагадаємо, за даними ISW, російська армія просунулася у районі Бахмута. Американські аналітики назвали наступне місто ворога.

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