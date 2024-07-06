Чи дійсно українська армія не готувалася до війни: командувач ВМС відповів

Неїжпапа зізнався, що заяви, мовляв, армія не готувалася до війни, його ображають.

Теза, що армія не готувалася до війни і не була готова до повномасштабного вторгнення, не відповідає дійсності.

Про це заявив віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Якби не було армії, не було б того, що зараз відбувається. За 10 років після повномасштабної агресії це була б вже не та українська армія, яка була в 2014 році. Багато що пройшло. Так, звісно, мабуть вона не була повністю укомплектована чим потрібно. Звісно, не вистачало всього цього озброєння для війни з таким сильним потужним противником, як Російська Федерація, як "друга армія світу", – каже віцеадмірал.

Командувач ВМС зауважує, що Україні дійсно не має ні ядерної зброї, ні крейсерів і так далі. Проте армія є, вона бореться і захищає країну з усіх сил.

"Збройні сили якби не були, не було б нічого. Народ став поряд зі Збройними силами, всі Сили оборони стали єдиним кулаком, який відбивав цей напад. Але сказати, що Збройних сил не було... Навколо Збройних сил все відбувається, і зараз в тому числі", – підсумував він.

Раніше віцеадмірал Олексій Неїжпапа пояснив, чому росіяни не висадили десант на Одещині.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + Віцеадмірал Неїжпапа

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