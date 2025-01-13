Чи дійсно Україну накриють 20-градусні морози: прогноз погоди на цей тиждень від Діденко

Синоптикиня запевнила, що жодних 20-градусних морозів в Україні принаймні цього тижня не очікується.

У ЗМІ з'явилася інформація, що до України сунуть 20-градусні морози. Проте синоптикиня Наталія Діденко жартує, що у Мережі просто приписали зайвий нуль.

То якою буде погода цього тижня, від 13 до 19 січня – Діденко розповіла у своєму Facebook.

"Якщо ви прочитали про прийдешні 20-градусні морози в Україні, то у вас або галюцинації, або ви зачепились оком об зайвий нуль, або ви читаєте телеграм", – пожартувала вона.

Синоптикиня запевнила, що жодних 20-градусних морозів в Україні не очікується.

Найближчим часом найхолодніша ніч припаде на вівторок, 14 січня. Температура повітря становитиме -3-8 градусів морозу, у західних областях -5-10 градусів морозу, у Карпатах – до -10-12 градусів нижче 0.

Впродовж дня 14 січня очікується в Україні від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Також завтра повсюди без опадів.

У Києві 14 січня опадів не передбачається. Вночі -4-7 градусів, завтра вдень 0-2 градуси морозу.

"Надалі нічна температура повітря дещо підвищиться, денна не зазнає особливих змін, близько нуля", – прогнозує Діденко.

За її словами, від 19 січня вдень потепліє до +3+7 градусів.

Раніше синоптики розповіли, чого очікувати від погоди 14 січня.

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