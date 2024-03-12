Чи дійсно в Україні можуть відновити пасажирські авіаперевезення – пояснення експерта

Влада України офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Авіаексперт Констянтин Криволап зауважив, що попри всі гучні заяви, якщо безпека аеропортів, пасажирів, літаків, злітних смуг не буде забезпечена на потрібному рівні, то нічого в Україні літати не буде.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Якщо будуть знайдені компромісні рішення з авіаційними регуляторами (на рівні ЄС - ред.), то тільки в такому випадку можливе відкриття аеропортів. Треба розуміти, що для нас це дуже важливо, бо починають переміщуватися люди, переміщуватися капітали, починають переміщуватися бізнеси. Якщо цього всього нема, то відсутність нормального сполучення – це стримувальний для бізнесу фактор", – зазначив Криволап.

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Авіаексперт також нагадав, що головною у світі по питанням безпеки є Міжнародна організація ICAO, яка була створена 1947 року. Вона займається виключно питаннями, як забезпечити всім у світі безпеку польотів. Тож тепер треба зробити імплементацію цих стандартів на національному рівні.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відвідало керівництво Міжнародної ради аеропортів Європи. В аеропорту кажуть, що готуються до відкриття останні два роки.

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