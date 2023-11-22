Чи дійсно в Україні планують підняти тарифи на енергетику: відповіли в Міненерго

Там заявили, що влітку було зроблено все можливе для того, аби підготувати українську енергосистему.

“Чутки” про підвищення тарифів на енергетику в Україні створюються для того, аби розхитати ситуацію в суспільстві та дискредитувати владу.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"В рішенні Кабміна нічого не змінилося, в позиції Міністерства енергетики нічого не змінилося. Треба запитати, звідки беруть цю інформацію експерти, які повторюють наративи російських ЗМІ... що або ми не готові до зими, або не все готово, або не так готово, або імпорт – це погано, або підвищення тарифів буде. Це все кривда і використання засобів масової інформації і наших громадян, щоб розхитувати ситуацію для того, щоб у населення, у громадян були сумніви щодо здатності влади”, - наголосив Ярослав Демченков.

Він також додав, що влітку було зроблено все можливе для того, аби підготувати енергосистему, щоб не підвищувати тарифи в опалювальний сезон.

“Щоб наш громадянин під час обстрілів мав можливість мати тепло та електричну енергію”, - додав заступник міністра енергетики.

Нагадаємо, що в Україні гривня стабільна на фоні виваженої макроекономічної, валютної та фінансової політики.

Читайте також: